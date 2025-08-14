Wednesday blir plaget av folk fra fortiden sin i første titt på sesong 2 - del 2

HQ

Om du elsker det eller hater det, Netflix brukte sitt delte premiereformat for Wednesdays andre sesong, en stil som betydde at første halvdel av sesongen ankom 6. august og snart vil bli fulgt av andre halvdel en måned senere den 3. september. Mens seerne sannsynligvis river seg i håret i desperasjon etter å høre om hva som skjedde med Wednesday etter hendelsene i asylutbruddet, virker Netflix veldig fornøyd med dette utgivelsesformatet, ettersom serien allerede har høstet inn mega seertall.

La oss likevel legge fortiden bak oss et øyeblikk og se fremover, for Netflix har sluppet traileren for andre del av andre sesong, som inkluderer noen overraskende rollefigurer, nemlig Gwendoline Christie tilbake som Principal Larissa Weems, selv om hun ikke er helt i live i denne sammenhengen...

Ellers teaser traileren for at Wednesday og Nevermore mannskapet forbereder seg på sin tøffeste kamp hittil, ettersom Hyde er på rømmen og det fortsatt er andre brikker i spill som setter deres respektive liv i fare.

Ta en titt på traileren for å få en forsmak på hva seerne vil bli tilbudt når Wednesday: Sesong 2 - Del har premiere 3. september.