HQ

Jeg har alltid vært stor fan av Western-filmer. Bestefaren min introduserte meg for dem da jeg var veldig ung, og nå er jeg ganske kjent med for eksempel John Wayne, Gary Cooper, Henry Fonda, Clint Eastwood osv. Derfor ble jeg umiddelbart interessert da WolfEye Studios presenterte Weird West tilbake i 2019 og kunne ikke vente med å se hvordan utvikleren skulle klare å bringe det ville vesten og det overnaturlige sammen i harmoni.

HQ

I Weird West skal du lede fem unike, men likevel sammenkoblede karakterer gjennom deres respektive historielinjer, alle satt i Weird West som er en slags overnaturlig versjon av det ville vesten. Historien er i hovedsak delt mellom disse fem karakterene, der hver karakters historiegren er et definert kapittel i den større fortellingen. Måten karakterene henger sammen på er gjennom et overnaturlig bånd, der spilleren opplever fortellingen sømløst, men karakterene blir uavhengige når du går videre fra historien deres. Det er en merkelig historie som er forankret av et mystisk møte i sentrum som løser seg opp og gir mening når du når slutten av kjernefortellingen. I hovedsak vil du som spiller få litt overordnet informasjon under den første historien med dusørjegeren Jane Bell, så litt mer under Pigman-historien, så noe annet under indianeren Across Waters historie, og så videre.

Det er en interessant fortelling som tvinger spilleren til å venne seg til nye spillestiler ofte ettersom Jane Bells styrker med med skytevåpen og som en oppriktig lovlydig tjenestekvinne er helt forskjellig fra hvordan Pigman-historien utspiller seg, hvor du er langt mer dyktig i nærkamper og også uvelkommen i en stor andel av landsbyene på grunn av ryktet det grufulle grisefolket har. For eksempel kan du være på utkikk etter nye våpen, og som varulven Desidério Ríos drar du til byen Grackle for å få nytt utstyr. Enkelt. Som Pigman (hvis egentlige navn er Cl'erns Qui'g) blir du skutt idet du begir deg innenfor Grackles grenser, som betyr at du må finne nytt utstyr ved å plyndre i Weird West i stedet, som gjør denne historien betydelig vanskeligere å overleve og fullføre enn andre historier.

Dette er en annonse:

Ideen om å få en ny karakter og måtte bygge den opp fra bunnen av støttes også ganske godt av de mange mulighetene i tilpasningssystemet. Men det er litt av et tveegget sverd fra det jeg har sett. At du må finne nytt utstyr og friske forsyninger med hver karakter er til å leve med, men at evnene dine (som for eksempel kan la våpenet ditt skyte med lyn-ammo, avfyre raskere og masse annet) som koster deg sjeldne Nimp Relics ikke overføres, kan noen ganger føles som et unødvendig hardt slag i magen - særlig fordi nesten alle egenskapene er identiske karakterene i mellom, bortsett fra 3-4 unike per karakter. Perks blir imidlertid overført. Det vil si at du kan dra fordel av mer helse, raskere omladningshastigheter, mer skade og masse annet på tvers av de forskellige historiene. Denne beslutningen gir mening i spillets univers, men det er likevel en uheldig sideeffekt at man for det meste vil fokusere på å utvikle de permanente standardegenskapene fremfor de mer fargerike evnene som går tapt når man bytter karakter.

Men selv om progresjonen har sine feil er Weird West fortsatt et fantastisk realisert spill som du kommer til å ønske å utforske grundig. Hver lokasjon på kartet har sine egne hemmeligheter, enten det er bytte å finne eller en tøff gruppe fiender å hamle opp med. Det er også mange sideoppdrag som tar de litt på utsiden av de vanlige veiene for å hjelpe innbyggerne i Weird West, slik at du kan tjene litt nytt utstyr og skape varige vennskap og relasjoner med de du hjelper, med noen karakterer som til og med blir venner for livet og vil komme deg til unnsetning i spesielt utfordrende kamper. Og dette fungerer begge veier, hvilket betyr at hvis du bestemmer deg for å bli lovløs eller bedrar feil folk, kan du ende med å bli jaktet på over hele kartet. Du kan også bli jaktet på av overnaturlige vesener. Spillet er et glimrende eksempel på en oppslukende sim, hvor verden former seg etter dine handlinger og valgene dine har konsekvenser, både positive og negative.

Dette er en annonse:

Weird West er et isometrisk RPG, og det kjører heldigvis utrolig flytende. Din karakters bevegelser, skytemekanikkene og det faktiske perspektivet fungerer alle helt glimrende. Uansett om du velger å gå stille til verks og snike deg rundt eller om du velger en mer direkte tilnærming og lar revolveren din gjøre jobben, føles gameplayet, bevegelsene og skytemekanikkene alle av ypperlig kvalitet. Dette gjelder også grafikken og den helhetlige presentasjonen av Weird West, der lydsporet og kunststilen fungerer veldig godt sammen og skaper en imponerende, oppslukende og unik versjon av det samme ville vesten som har blitt utforsket utallige ganger før.

Jeg vil dog si at vesten kan være et vanskelig sted å overleve, enten du er av det beryktede grisefolket eller ikke. Mellom reiser til lokasjoner vil være tilfeldige møter som dukker opp, noen av dem er overkommelige, men mange av dem vil sette deg i en utfordrende situasjon. Du kan velge å unngå noen av disse, men mange må du gjennom, og hvis du ikke er forberedt er det fort gjort å dø. Den virkelig frustrerende delen med disse møtene er at de mye av tiden faktisk er helt uungåelige, og når du dør og laster inn på nytt vil du havne rett i samme situasjon, og du ender opp fanget i en nesten endeløs dødssyklus til du etter hvert klarer det på hengende håret. Den enkleste løsningen for å håndtere en slik situasjon er å være godt forberedt til enhver tid, men ofte, etter å ha ryddet et sted som en del av et oppdrag for eksempel, vil du ha lite ammunisjon og forbruksvarer, og disse tilfeldige møtene vil fortsette å dukke opp på vei til nærmeste by for å fylle opp igjen. Det er et design som kan være veldig problematisk for mange og vanskelig å overkomme.

Dette er en annonse:

Det har sine feil og er ikke perfekt, og progresjonen og de tilfeldige møtene er to gode eksempler på dette. Weird West er likevel et ganske imponerende og kompetent rollespill. Hvis du liker vestlige historier og leter etter et spill å synke utallige timer ned i mens du støvsuger den ganske stappfulle verden på jakt etter alle dens hemmeligheter og godbiter, så er WolfEye Studios' Weird West spillet for deg. Det er utfordrende, velpolert, engasjerende og briljant presentert, og er nok en fantastisk tittel lagt til i den allerede imponerende porteføljen til Devolver Digital.