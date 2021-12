Weird West har blitt utsatt igjen

HQ

Det har etter hvert blitt ganske mange som holder et godt øye med Wolfeye Studios' Weird West på grunn av dets gøyale tolkning av den ville vesten. Det var meningen at spillet skulle komme i løpet av høsten 2021, men det er ikke lenger tilfellet.

Først ble det utsatt til januar 2022, men heller ikke denne datoen gjelder lenger. I et ærlig innlegg på Twitter innrømmer studioet at basert på feedback fra Q&A-testere, så trenger spillet mer tid.

"The game is being tested in a private beta and they are having a blast. However, we want to iron out a few stuff because we are committed to delivering the best experience. [...]This is why we are pushing the game to March 31, 2022. Thank you for your patience, it's almost there."