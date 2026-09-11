Welcome to Elderfield, det overnaturlige RPG-spillet Farming Simulator fra den nye indieutvikleren Chris Cote, lover masse uhyggelig moro. Fra uhyggelige skrekkopplevelser til hjemsøkte kjøpesentre og gårder – innbyggerne i Elderfield lever og arbeider side om side med det merkelige og mystiske. Det er mye å gjøre i Elderfield – nok til at dette er det perfekte spillet for alle som er ute etter en mer intens variant av den koselige gårdssimulatoren, i stil med «Stardew Valley» blandet med «Fear and Hunger».

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I løpet av tiden jeg tilbrakte med spillet, oppdaget jeg at det var lite som tydet på en virkelig lineær historie. « Welcome to Elderfield er svært tilgivende når det gjelder å la spilleren utforske så lite eller så mye de ønsker. Du kan fiske, drive gård, ha romantiske forhold og bli venner med NPC-er, løse mysterier, lage mat og til og med utforske byen. Det er ingen mangel på innhold å glede seg over i Elderfield, og du oppfordres til å utforske i ditt eget tempo. Du kan tilbringe dagene med intense kamper og å bekjempe skrekkfigurer, eller bare vandre rundt for å se hvilke merkelige ting du vil støte på.

Grafikken er også upåklagelig, der hver karakter er håndtegnet, og det hele har en stil som minner veldig om Junji Ito, blandet med eventyr, nesten som brødrene Grimms eventyr. Lydsporet er supergroovy, med mørke, uhyggelige lo-fi-melodier som følger deg mens du utforsker byen. Det er nettopp denne kontrasten mellom det avslappende lydsporet og den urovekkende verdenen som får atmosfæren til å fungere så godt.

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Selv når du spiller på standardinnstillingen, utgjør byen en konstant trussel mot deg som spiller. Å sove i sengen din om kvelden kan føre til at du dør, og da jeg spilte gjennom spillet, snublet jeg blindt inn i byens kjøpesenter og ble møtt av en horde zombifiserte kunder som prøvde å drepe meg. Den uforutsigbarheten er en av Elderfields største styrker. Du vet aldri helt om det neste hjørnet vil avsløre en vennlig NPC, et nytt mysterium eller noe som er desperat etter å rive deg i stykker. NPC-ene og selve byen er utrolig godt utformet og full av liv og kreativitet. Fra snakkende katter til skjeletter, mennesker og til og med en bonde som har skiftet hud for å leve lenger – byen Elderfield har en perfekt blanding av eksentriske og mystiske folk som bare aksepterer at de lever side om side med uhyggelige skrekkfigurer og farlige skapninger.

Kampene i « Welcome to Elderfield er det som overrasket meg mest, da de er langt fra de vanlige, koselige sim-kampene som er enkle i utformingen og vanligvis innebærer nærkamp. Welcome to Elderfield byr på turbasert kamp, i stil med et mer RPG-preget spill, og ligner på Fear and Hunger – særlig i måten kampene kan føles som noe som krever reell gjennomtenkning, i stedet for bare å angripe en fiende gjentatte ganger. Jeg likte dette, da det var en forfriskende forandring i tempoet, til tross for kompleksiteten. Det legger til et ekstra lag i spillet og hindrer at de overnaturlige elementene føles som enkle hindringer mellom jordbruksaktivitetene. Kampene har nok dybde til at møtene føles meningsfulle, selv om spillere som først og fremst er ute etter jordbruk og interaksjon med NPC-er, i begynnelsen kanskje vil oppleve kompleksiteten som litt overveldende.

Det finnes til og med en omfattende og detaljert utstyrsmeny i Elderfield som jeg syntes var spesielt nyttig, siden det betydde at du ikke trengte å utstyre verktøyene dine manuelt – det var nok å bare samhandle med gjenstandene og interessepunktene de var ment for, for å hente dem frem fra inventaret ditt.

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Dessverre er det noen feil som må rettes opp. Disse problemene var frustrerende, særlig når de avbrøt utforskningen eller fremdriften i spillet. Det er imidlertid viktig å understreke at dette var en testversjon av spillet, og at feil kan være mer vanlig på dette stadiet av utviklingen. Hvis alt går bra, vil disse bli løst gjennom oppdateringer og videre testing i forkant av lanseringen.

Alt i alt er « Welcome to Elderfield en herlig merkelig og forfriskende tilnærming til landbrukssimulator-sjangeren, som kombinerer koselige aktiviteter med urovekkende skrekk og overraskende dyptgående RPG-mekanikk. Forhåndsvisningsversjonen hadde noen tekniske problemer, særlig gjentatte dialoger og problemer etter visse mellomsekvenser, men disse var relativt små i forhold til den samlede opplevelsen og er problemer som forhåpentligvis kan løses etter hvert som utviklingen fortsetter.

Welcome to Elderfield Spillet har mye personlighet. Det er særegent, uhyggelig, kreativt og overraskende utfordrende, samtidig som det gir spillerne god frihet til å spille i sitt eget tempo. For fans av gårdssimulatorer som leter etter noe annerledes, eller skrekkfans som ønsker en mer uvanlig opplevelse, er Elderfield absolutt verdt å holde øye med.