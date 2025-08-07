Well Dweller bringer Metroidvania-action til Switch i 2026

Som en del av den veldig raske og ganske middelmådige Indie World Showcase som nettopp ble avsluttet, avslørte Nintendo at Switch -plattformen snart vil bli utvidet med et Metroidvania-alternativ kalt Well Dweller.

Well Dweller kommer fra skaperen av Crypt Custodian og Islets, Kyle Thompson, og er et eventyr der målet er å ta på seg rollen som den lille fuglen ved navn Glimmer, og utforske en brønn midt i en dyp skog. Bevæpnet med bare en fyrstikk må Glimmer krysse en underjordisk verden for å bli venn med lokalbefolkningen og trosse den onde dronningen, en monark som ønsker å forvandle Glimmers familie til en ny kjole til sin kongelige samling.

For de som lurer på når Well Dweller kommer, er det planlagt å lanseres en gang i 2026. Det er ingen fast dato nevnt ennå, men du kan se avsløringstraileren nedenfor for å avgjøre om det er verdt å legge til på overvåkningslisten din.