Wembanyama hjelper San Antonio med å slå ny rekord og sikter mot MVP: "stolt av å være en Spur i det øyeblikket"

San Antonio Spurs fortsatte seiersrekken i NBA i går kveld med en 107-101-seier over Miami Heat, der Victor Wembanyama nok en gang ble lagets MVP: flest spilte minutter på laget, 27, 40 poeng, 18 returer og 6 assists. Seieren hjalp Spurs til å oppnå sin beste start noensinne i en NBA-sesong, med 5 seire og fortsatt ubeseiret.

På pressekonferansen kommenterte det franske idolet sin "gledeseksplosjon" på slutten av kampen: "Det er bare jeg som føler og deler all den energien, det føles godt fordi det var en veldig tøff kamp. Det er flott å ha den følelsen av lettelse, å oppleve det sammen med alle de menneskene på arenaen, rundt oss...

Da jeg så 5-0 på skjermene på slutten, tenkte jeg på Spurs' historie. Jeg tror jeg bare var stolt over å være en del av det laget."

Wembanyama legger ikke skjul på at han har ambisjoner om å bli kåret til MVP, selv om hans største mål er å være lagets leder. "For at laget skal være på sitt beste, må selvsagt laglederne være på sitt beste, og det må også rollespillerne og jeg selv være. Og mitt beste nivå, tror jeg, er å være den beste spilleren i ligaen".

Forrige sesong ble han valgt ut som reservespiller til NBA All-Star Game, men kunne ikke spille på grunn av en skade, en dyp venetrombose i høyre skulder i februar, som satte en stopper for hans sjanser til å vinne individuelle titler, ettersom han gikk glipp av halve sesongen. Fire måneder senere er han tilbake og sterkere enn noensinne, og han har allerede vært den første til å bli kåret til ukens beste spiller.