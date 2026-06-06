Wembanyamas feil gir Knicks en 2-0-ledelse i NBA-finalen: "Jeg gjorde en tabbe"

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New York Knicks har tatt et enormt steg mot å vinne NBA for første gang på 53 år, etter å ha slått San Antonio Spurs for andre gang på bortebane. Etter et comeback i kamp 1 vant Knicks kamp 2 knepent 104-105, avgjort på en dramatisk måte: med en uvanlig feil av Wembanyama.

I de siste ni og et halvt sekundene, med kampen uavgjort 104-104, hadde Spurs besittelse for å forberede et siste angrep, men Victor Wembanyama passerte inn i ryggen til lagkameraten Stephon Castle. Jalen Benson fra Knicks tok den tapte ballen, og Wembanyama foulede ham, noe som ga dem et frikast som var kveldens siste skudd.

Wembanyama forsøkte senere å rette opp feilen med et skudd fra 6 meter, men bommet. Etter kampen tok franskmannen på seg ansvaret. "Personlig tror jeg at jeg kunne ha vært bedre til å komme meg etter oppturene i conference-finalen. Jeg kastet det bort. Jeg rotet det til."

"Kommer jeg til å angre på det? Ja, selvfølgelig. Kommer jeg til å bruke det som drivstoff for meg og for oss i neste kamp? Absolutt."

Den beste av syv kamper i serien flyttes nå til Madison Square Garden i New York, der en utrolig atmosfære (med rekordhøye billettpriser) og til og med et besøk av president Donald Trump kan gjøre det lettere for Knicks å løse finalen i kamp 4.

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