Werewolf: The Apocalypse - Rageborn vil sette et action Metroidvania-spinn på World of Darkness

En stund hadde Nacon en mengde World of Darkness-titler i pipelinen, med nye spill som debuterte i hyppig tempo. Men så bremset det opp, og spørsmålet begynte å melde seg om hva Nacon så for seg for fremtiden til det større overnaturlige universet.

Ting har endret seg til det bedre for World of Darkness-fans i det siste, som nylig Hunter: The Reckoning - Deathwish ble avslørt for verden, og nå utvides det videre med enda en ny del i universet.

Under Nacon Connect ble vi introdusert for Werewolf: The Apocalypse - Rageborn, et actionmetroidvania der spillerne blir en Garou og bruker sine formskiftende evner til å skjære og rive gjennom fiender mens de kjemper tilbake mot megakorporasjonen Pentex.

Dette prosjektet kommer fra utvikleren Crea-ture, og er i produksjon for PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, med en planlagt lansering en gang i 2027. Du kan se avsløringstraileren for spillet nedenfor.