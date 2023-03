Wes Andersons Asteroid City får sin første trailer

Wes Andersons siste film, Asteroid City, har nettopp gitt ut sin første trailer, og gir oss en titt på rollebesetningen, historien og innstillingen til den kommende filmen.

Som det har vært tilfelle med mange nyere Wes Anderson-verk, inkluderer Asteroid City en stjernespekket rollebesetning, inkludert Steve Carrell, Scarlett Johansson, Tom Hanks og mye mer.

Handlingen i filmen dreier seg om en fiksjonalisert by i 1950-tallets Amerika hvor et romvesen lander. Bortsett fra den eggende hendelsen, er vi for det meste lette på detaljer, men det ser ut til at vi kommer til å få mange av de vanlige Wes Anderson-quirks i Asteroid City.

Asteroid City slippes 16. juni, vil du se på?