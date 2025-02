Wes Andersons neste film får kinopremiere fra mai

Fans ser virkelig ut til å like Wes Andersons særegne filmskaperstil, men det ser ikke ut til å endre det faktum at filmene hans ser ut til å være notorisk vanskelige å markedsføre og distribuere. Selv om han er kjent for å lage kritikerroste filmer, har regissørens neste film, The Phoenician Scheme, nettopp blitt plukket opp av en distributør, har ennå ikke presentert en trailer, og planlegger likevel å ha premiere til sommeren.

Variety skriver at filmen vil debutere på kino fra 30. mai 2025 som en del av en begrenset lansering. Deretter vil den ekspandere videre til et internasjonalt publikum fra 6. juni, med Focus Features som håndterer distribusjonen i USA og Universal Pictures som tar på seg oppgaven med å få filmen på kino andre steder rundt om i verden.

The Phoenician Scheme Filmen regisseres av Anderson og er basert på et manus som han og Roman Coppola har skrevet sammen. Som man kan forvente av en film fra regissøren, har den en megastor rollebesetning, inkludert Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Benedict Cumberbatch og flere.

Med denne distribusjonsavtalen i boks, betyr det forhåpentligvis at en trailer er svært nær.