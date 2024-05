Wes Ball har visdommens triforce og ble spurt om sin favoritt-Zelda

HQ

I november i fjor bekreftet Nintendo det som i årevis bare var ryktet (og drømmen) som millioner av spillere og fans hadde ventet på: Kunngjøringen om produksjonen av en live action-film om The Legend of Zelda. Selvtilliten som fulgte av suksessen med The Super Mario Bros. Movie førte til at Nintendo og Sony Pictures også annonserte regissøren for filmen, Wes Ball. Ball har lang erfaring med å regissere actionfilmer med stort budsjett, som The Maze Runner og Kingdom of the Planet of the Apes. Det var imidlertid også et spørsmål blant en del av publikum: Vil Wes Ball være den rette mannen til å regissere dette store eventyret?

Det spørsmålet får vi først svar på den dagen vi setter oss ned for å se filmen, men vi vet i hvert fall at regissøren ikke bare er der for kontraktens skyld. Ball stoppet for å svare på den røde løperen på premieren av Kingdom of the Planet of the Apes, der et medie spurte ham hva hans favoritt Zelda-tittel var, hvorpå han svarte, ikke uten litt ettertanke: "Det er best jeg ikke sier det".

Vi vet alle hvordan internett og sosiale medier fungerer, og det var de som satte spørsmålstegn ved Balls rolle og hans kunnskap om serien. Det ser ut til at regissøren selv ønsket å avgjøre saken ved å legge ut et bilde på X og be alle om å roe seg ned og med best mulig svar.

"Ro dere ned, folkens. Jeg er en av dere. Jeg har lært av en klok mann: Når det gjelder Zelda, er det best å ikke si noe, for da blir ting feiltolket."

Den "kloke mannen" er Shigeru Miyamoto, som er sterkt involvert i film- og TV-filmatiseringsavdelingen for Nintendos franchiser. Og hvis skaperen av Zelda selv har full tillit til at Wes Ball er den rette kandidaten til å regissere filmen, hvem våger da å utfordre ham?