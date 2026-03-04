West Ham-treneren forbyr Adama Traoré å gå på treningsstudio, "han er allerede tung nok"

HQ

Adama Traoré, som nylig signerte for West Ham United, har fått forbud mot å gå på treningsstudio fordi musklene hans er store nok. Den 30 år gamle spanske kantspilleren, som tidligere har vært elev i FC Barcelona, har utrolig store muskler på grunn av genetikk, og West Ham-trener Nuno Espirito Santo sa på en pressekonferanse at han har forbudt ham å løfte vekter:

"Musklene hans er utrolige, det er genetikk. Hans genetikk har vært slik en stund, og han bør unngå treningsstudioet", sa manageren. Frykten er at for store muskler vil gjøre ham tregere. "Jeg har sagt at han ikke skal gå dit. Det er en av de tingene jeg tror han trenger å forstå. Han er allerede tung nok. Han skal trene forebyggende på treningssenteret, men han skal ikke være der og løfte vekter."

Traoré kom til West Ham i januar i fjor, og har ikke vært i startoppstillingen siden. Nuno forklarer at han trenger å tilpasse seg, men at han er et stort talent og en spiller av høy kvalitet, og at han har innsett at sjansen hans vil komme. Så lenge han ikke øker muskulaturen, i hvert fall.