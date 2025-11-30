West Ham United kunngjør dødsfallet til Billy Bonds, klubblegende med 799 kamper på 21 år

HQ

West Ham United har kunngjort at Billy Bonds, en av legendene i fotballklubben fra Øst-London, har gått bort i en alder av 79 år. Familien til den tidligere spilleren og manageren kunngjorde det gjennom en offisiell uttalelse på klubbens hjemmeside: "Det er med knust hjerte vi kunngjør at vi mistet vår elskede pappa i dag. Han var hengiven til familien sin og var den snilleste, mest lojale, uselviske og kjærlige personen".

Familien sier at Bonds sovnet stille inn søndag morgen. Han er en av de spillerne som har vært lengst i klubben, med 799 kamper i løpet av 21 år, fra 1967 til 1988. I løpet av den tiden, som forsvarsspiller og midtstopper, vant Bonds to FA-cuper og en tittel i andredivisjon.

Han trakk seg tilbake fra fotballen i en alder av 41 år, men vendte tilbake som manager mellom 1990 og 1994, hvor han vant opprykk fra 2. divisjon i 1991 og senere klubbens første opprykk til Premier League noensinne i 1993.

"Pappa elsket West Ham United og klubbens fantastiske supportere av hele sitt hjerte og verdsatte hvert øyeblikk av sin tid i klubben". Blant mange individuelle utmerkelser ble han utnevnt til Member of the Order of the British Empire (MBE) i 1988, og West Ham Uniteds første pris for livslang innsats.