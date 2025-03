Western-temaet kommer tilbake i Planet Coaster 2s marsoppdatering

HQ

Frontier Developments 'plan med å støtte Planet Coaster 2 etter lanseringen har vært veldig grei. Hver måned har utvikleren sluppet en ny oppdatering, som vanligvis legger til en rekke nytt innhold og fikser en rekke problemer samtidig. Vi har allerede hatt disse oppdateringene for januar og februar, men mars vil bringe den tredje, med denne lovende en rekke spennende tillegg.

I forkant vil det vestlige temaet komme tilbake. Det betyr at du vil kunne bygge alle slags ting med en stil som gjenspeiler det ville vesten og den rotteaktige naturen i den perioden. Dette vil imidlertid ikke være alt, ettersom vi også blir fortalt at oppdateringen vil introdusere mer variert bevegelse av gjester, gjester som kan kaste seg av renner, bredere rennende alternativer, legge til flere Career kart til Sandbox, et økt antall lagerunderholdere, stabilitets- og ytelsesforbedringer og økonomiske endringer også.

I april har Frontier nå også avslørt hva Update 4 vil bringe, og bemerker at det vil introdusere restauranter i spillet, legge til flere funksjoner i Frontier Workshop, introdusere en ny forlystelse, justere Franchise Mode og forbedre stabilitet og ytelse også.

Vi har ikke en fast dato på når Update 4 vil slippe, men Update 3 vil lande 20. mars. Hvis du ikke har spilt Planet Coaster 2 og lurer på om dette er et spill for deg, bør du ikke gå glipp av vår anmeldelse av spillet.