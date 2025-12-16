Westlanders tilbyr co-op og overlevelse i barske western-omgivelser

Red Dead Redemption har sørget for at det alltid er et publikum som er klare til å støve av seg Stetson-hatten, svinge seg opp i salen og ri inn i solnedgangen. Nå er det på tide å gjøre nettopp det igjen, men denne gangen er det overlevelse som står på agendaen - enten alene eller i co-op. Du må rett og slett overleve som pioner i et fortsatt utemmet USA, midt i lovløshet, villmark, ekstremvær og fiendtlige omgivelser.

Westlanders vil bli utgitt på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X hvis alt går bra med Kickstarter-kampanjen som starter tidlig neste år. Utviklerne sammenligner spillet med filmer som The Revenant, og nevner også at de har hentet inspirasjon fra titler som ARK: Survival Evolved, Medieval Dynasty og Palworld.

Sjekk ut den første traileren og noen bilder nedenfor for å få en smakebit på hvordan du sakte, men sikkert skaper en liten sivilisasjon med både innbyggere og en levende økonomi i villmarken.