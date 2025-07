Weta Workshop presenterer sin kanskje kuleste Ringenes Herre-statue til dags dato

Weta Workshop Weta Workshop er ikke ukjent med Middle-earth. Selskapet som jobber med visuelle effekter, har bidratt til å gi liv til de ulike prosjektene i fantasiverdenen ved å lage en mengde rekvisitter og gjenstander. Selskapet selger til og med merchandise og samleobjekter som benytter seg av deres ulike ferdigheter, og vi har nettopp blitt introdusert for det nyeste og kanskje største i rekken.

Denne statuen er kjent som Masters Collection - The Fellowship of the Ring, og er en kjempe av en statue som er hele 110 cm høy, 57 cm bred og 50 cm dyp. Den viser Fellowship på vei gjennom Moria, med Gandalf the Grey og Legolas i spissen, etterfulgt av Frodo Baggins, Pippin og Merry, Gimli, Boromir, Samwise Gamgee, Aragorn, til og med med Gollum som følger etter i skyggene, samt en fallen dverg og en død goblin, som begge kan vises frem hvis du ønsker det.

Statuen er for det meste laget av polystone, og den beskrives som et objekt i skala 1:6 som viser Fellowship "fanget i et øyeblikk av refleksjon, årvåkenhet eller støtte - og forteller sin historie uten et eneste ord." Det er også Zetas største Masters Collection statue til dags dato, og når den kommer og hva den vil koste, er foreløpig uklart.

