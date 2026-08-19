Wetherspoons forbyr offisielt kunder å spille musikk høyt på pubene

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Forferdelige nyheter for de verste menneskene på planeten, ettersom den britiske pubgiganten Wetherspoons har bestemt at folk ikke lenger har lov til å spille musikk høyt i pubene sine, og heller ikke ta telefoner på høyttaler.

Wetherspoons eier mer enn 790 puber over hele Storbritannia, og har oppdaget at støy fra mobiltelefoner og nettbrett har vært et stadig større problem for kundene. «Vi har ikke tenkt å be noen om å forlate en pub hvis de bryter regelen, men det er en mulighet for ledere å gjøre det hvis de nekter å etterkomme den,» sa selskapet.

«Vi har ennå ikke hørt om noen som setter pris på å drikke en pint mens det pågår en samtale på høyttaler eller noen spiller av en video med høyt volum, så vi forventer at dette tiltaket vil bli svært godt mottatt,» fortsatte selskapet (via BBC). British Beer and Pub Association, som representerer Wetherspoons, støtter de nye reglene og sier at de gir større klarhet for kunder og ansatte.