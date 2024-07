Desktop companions var en stor greie for mange år siden, og ga deg noe ekstra å klikke på mens du ventet de nødvendige 3-5 virkedagene på å laste inn en nettside. Kanskje er jeg blitt litt gammel, men takket være utvikleren Weyrdworks har vi nå et splitter nytt spill som handler om å få et lite dyr til skrivebordet ditt.

Weyrdlets Spillet begynner med at du velger ett av noen få alternativer for kjæledyret ditt. Jeg valgte den insektøyde Wagyu, som egentlig er spillets posterboy. Det er som om en babydinosaur ble klemt i en hydraulisk presse på best mulig måte, og alle spillets skapninger er designet på den kvalmende søte måten som gjør at du bare ikke kan unngå å forelske deg i dem. Hvis du er bekymret for at kjæledyret ditt ikke skal føles unikt eller personlig, er det ingen grunn til bekymring, for du får en tilfeldig farge på kjæledyret ditt så snart du velger det, og du kan utstyre det med alt mulig søtt tilbehør, akkurat som den hundeeieren vi alle kjenner som kaller chihuahuaen sin for "pelsbabyen" sin.

Etter å ha sett på mulige navnevalg, kastes du inn i Weyrdlets' spillverden - en liten øy som har et gulv og en vegg som husly til kjæledyrene dine, en båt for å sende dem ut på eventyr, plass til å leke og en båt for premiumgjenstander. Hvis du er ute etter en koselig basebyggingssimulering i stil med Animal Crossing, er det verdt å merke seg at selv om det finnes en del tilpasningsmuligheter i Weyrdlets, er de ofte svært dyre, noe som betyr at når du har kjøpt en ny veggfarge og et endebord, har du knapt nok penger til å gi kjæledyret ditt mat de kommende dagene. Hvis det er slik det er å være forelder, orker jeg rett og slett ikke. Det er også problemet med premiumvalutaen, som deles ut i så små porsjoner at det føles mer som et grådig mobilspill.

Spøk til side, spillet skinner mye mer som en virtuell følgesvenn på skrivebordet. Her får du og det søte kjæledyret ditt bare slappe av. Du kan plassere dem hvor som helst på skjermen og jobbe i bakgrunnen, selv om det også er verdt å merke seg at hvis du planlegger å ha en anstendig arbeidsdag mens Weyrdlets kjører i bakgrunnen, kan det være lurt å plassere kjæledyret ditt på en sekundær skjerm eller gi dem et av de to timer lange "lange eventyrene" som gjorde at kjæledyret mitt slappet av på en båt en stund, mens det satt fredelig i hjørnet uten å løpe rundt og grave opp ting. Ellers syntes jeg Weyrdlet var altfor distraherende når jeg prøvde å gjøre noe som helst. Selv når jeg ikke jobbet, virket kjæledyret mitt mindre søtt og mer irriterende når det løp rundt på skjermen, noe som bare fikk meg til å føle meg som en dårlig eier som bare ville ha gutten til å sitte stille i fem minutter. Monstrøst, jeg vet det.

Weyrdlet kan imidlertid være utrolig nyttig når du jobber eller gjør hva du vil på skrivebordet, ettersom Weyrdworks har lagt inn noen ekstra funksjoner som kan stille inn en tidtaker for når du bør ta en pause fra arbeidet og komme tilbake til det, minne deg på å drikke vann og en haug med andre pene små tillegg. Hvis du kan takle å ha en liten skapning løpende rundt på skjermen og late som om den ikke er der for det meste, vil du sannsynligvis synes at dette er en ganske produktiv liten assistent.

Tilbake på øya er det et par ekstra ting du kan gjøre. Kast en hula-hoop på kjæledyret ditt, og det vil bevege seg i en funky liten animasjon. Ta dem med til lekeplassen, og du kan klikke på husker, vipper og mye mer. Alt dette koker imidlertid ned til bare mer klikking, og du kan egentlig ikke få mer enn noen få minutter ut av disse aktivitetene. Som spill får det opplevelsen til å føles en smule overfladisk, ettersom det understreker viktigheten av at Weyrdlets er en skrivebordsledsager mer enn et simuleringsspill, men hvis du synes at skrivebordsopplevelsen er for distraherende, så er du virkelig på bar bakke.

Hvis du er ute etter å holde et søtt digitalt dyr, kan du ikke finne noe mye bedre enn Weyrdlets. Utformingen av skapningene har den perfekte blandingen av dumt og søtt, og får deg til å føle deg som verdens verste person når du ikke kaster godbiter og leker på kjæledyret ditt. På den annen side er spillopplevelsen som helhet ganske mangelfull, med en treghet som kan få deg til å miste lysten, avhengig av hvor knyttet du blir til kjæledyret ditt. Som en stasjonær følgesvenn, utenom de lange eventyrene, kan det også føles litt mer som et ekstra ansvar enn som en morsom venn. Men det er kanskje bare meg. Jeg likte likevel tiden min med Weyrdlets, og vil anbefale å sjekke det ut hvis du vil ha et digitalt kjæledyr.

