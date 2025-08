Whalefall filmatiseringen har blitt annonsert

Daniel Kraus' kritikerroste roman Whalefall skal filmatiseres, og nå er utgivelsesdatoen satt. Den bisarre, klaustrofobiske historien får premiere på kino 16. oktober 2026 (amerikansk premiere), regissert av Brian Duffield, kjent for sitt arbeid med No One Will Save You.

Historien følger en ung dykker som drar ut for å hente opp levningene etter sin avdøde far - bare for å bli slukt av en 80 fot lang og 60 tonn tung spermhval. Med bare én time med oksygen igjen må han kjempe for livet fra innsiden av hvalens buk. Whalefall beskrives som en blanding av 127 Hours og The Martian - en dypt emosjonell og personlig reise fylt med sorg, skyldfølelse og til slutt forløsning.

Austin Abrams og Josh Brolin spiller hovedrollene, og i birollene ser vi Elisabeth Shue, Jane Levy, John Ortiz og Emily Rudd.

Romanen, som kom ut i 2023, har fått strålende kritikker og er også tilgjengelig på Audible for dem som foretrekker å lytte i stedet for å lese. Forventningene til filmen er høye, og tanken på å tilbringe 90 minutter inne i en hval er skremmende nok til å få de fleste kinogjengere til å vri seg.

Synopsis (fra boken) :

Jay Gardiner har gitt seg selv et dumt oppdrag - å finne levningene av sin avdøde far i Stillehavet utenfor kysten av Monastery Beach. Han vet at det er et sjansespill, men Jay føler at det er den eneste måten å bli kvitt skyldfølelsen han har båret på siden farens selvmord året før.

Dykket begynner bra, men da en gigantisk blekksprut plutselig dukker opp, er Jay i alvorlig fare - og enda verre blir det når en spermhval kommer for å spise. Jay blir dratt inn i blekksprutens tentakler og svelget, og ender opp i hvalens første mage. Med bare én time med oksygen igjen må Jay kjempe mot demonene sine - og finne en vei ut av hvalen.