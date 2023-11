What If...? Sesong 2 har premiere denne julen

Hvis du har ventet på flere hypotetiske eventyr som utspiller seg i Marvel Cinematic Universe, så har vi gode nyheter til deg. Disney og Marvel Studios har nemlig bekreftet når vi kan glede oss til å se den andre sesongen av What If...?

HQ

Som nevnt i Disney+'s holiday streaming slate, er det spesifikt nevnt at What If...? kommer tilbake en gang i løpet av julen. Det er ikke nevnt noen eksakt dato, men dette betyr at vi kan se frem til at serien slippes i løpet av november eller desember.

Det er heller ikke noe ord om hva denne sesongen vil se ut til å utforske, men det har vært tidligere rapporter om at den vil se ut til å takle noen mer sprøere og uvanlige historier.