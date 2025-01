What If...? Sesong 3

HQ

Da Marvel åpnet døren til multiuniverset med Avengers: Endgame, hoppet de i det med begge beina, og to år senere presenterte de noe vi ikke hadde sett fra studioet før. What If...? var det første animerte prosjektet og en av de første TV-seriene fra studioet, og selv om ikke alle episodene var av like høy kvalitet, var det en utvilsomt akseptabel første sesong. Dessverre hadde ikke den andre sesongen like mye å by på, og nå har en tredje og siste sesong blitt utgitt, men spørsmålet er om den vil gjøre det bedre?

Den første sesongen hadde noen interessante ideer med Peggy Carter som ble Captain America i stedet for Steve Rogers, Doctor Strange som desperat prøvde å finne et liv med Christine og, viktigst av alt, en verden rammet av en zombie-apokalypse. Alle disse gode konseptene gikk dessverre tapt i den andre sesongen, men i den siste er det om mulig enda verre. Nesten ingen episode fenger meg, og med tanke på mulighetene Marvel har her, er det ærlig talt pinlig at de ikke kan komme opp med noe bedre enn dette.

Den alvorlige tonen fra de tidligere episodene har for det meste blitt erstattet av tåpelig humor som sjelden fungerer i tredje sesong. En episode utforsker et scenario der Agatha Harkness frarøver de evige kreftene sine, men dreier seg mest om et dansenummer mellom henne og Kingo. En annen utforsker hvordan det kunne ha vært om Red Guardian hadde hindret Winter Soldier i å myrde Tonys foreldre, noe som fører til et tåpelig eventyr der den russiske kopien av Captain America tuller rundt og er like pinlig teit og kjedelig som han var i Black Widow. Hvor er ambisjonene, Marvel? Hvorfor kan vi ikke se en episode der Thanos vant i Avengers: Endgame, en der alle heltene signerte Sokovia-dokumentet fra Captain America: Civil War, eller hvorfor ikke en episode der Captain America ble skapt av Hydra? Det er så mange spennende ting å utforske, men i stedet får vi se Howard the Duck ligge med Darcy og få en baby sammen. Er det noen som bryr seg om dette?

Den eneste episoden som jeg faktisk synes holder mål, er episode fem der Mysterio kontrollerer verden (eller det som er igjen av den i hvert fall) med illusjonene sine, og den eneste som kan stoppe ham er Riri Williams. Ellers føles det som om en gjeng noviser har sittet rundt et bord og bare brainstormet og bestemt seg for å ta de verste ideene og realisere dem. Slutten av serien er også et eneste stort antiklimaks som verken føles givende eller interessant. Det blir også tydelig at Marvel ønsker å fokusere på sine kvinnelige karakterer, med Peggy Carter, Storm og de nyopprettede figurene Kahhori og Byrdie som setter en stopper for den ultimate trusselen mot Watcher Uatus fremtid som observatør på jorden. Det resulterer i at slutten ikke leverer en rørende finale, slik TV-sjef Brad Winderbaum tidligere har snakket om.

Et stort problem for meg er også sesongens hovedkarakterer, som aldri føles særlig interessante. Marvel har vraket Spider-Man, Captain America, Iron Man, Black Widow, Star-Lord, Ant-Man og alle de andre gigantene fra Marvels filmunivers til fordel for nykommere som Kate Bishop, Agatha Harkness, Kingo, Ying Nan, U.S. Agent og de nyopprettede heltene. Det er med andre ord stort sett tidligere bifigurer som hopper inn i førersetet, men de rekker knapt å etablere seg som nye karakterer i disse alternative universene før episodene er over og de er glemt like fort.

Konklusjonen er at tredje sesong av Marvels What If...? ikke er noe annet enn en monumental skuffelse som er enda verre enn andre sesong. Marvel viste i begynnelsen av serien at det var mange morsomme "hva om"-scenarioer å hente, men de ser ut til å ha gått tom for ideer allerede, noe jeg synes er ekstremt merkelig. Jeg kan vel bare være takknemlig for at de nå avslutter en serie hvis potensial de uansett ikke ønsker å realisere. Hvis du ikke var hekta før, vil du definitivt ikke være det nå, og hvis du holder pusten for en episk finale, kommer du til å bli svært skuffet. Så for all del, hopp over denne mageplaskingen.