What If...? sesong 3 sliter med å imponere fans og kritikere

Den tredje og siste sesongen av Marvel's What If...? debuterte på Disney+ den 22. desember, og ga fansen et glimt inn i nye alternative virkeligheter. Mottakelsen har imidlertid vært langt fra fantastisk. Ifølge Rotten Tomatoes har sesongen en skuffende publikumsscore på 42 %, noe som gjenspeiler en utbredt misnøye. Både fans og kritikere har uttrykt bekymring for historiefortellingen, tempoet og den generelle utførelsen, noe som markerer en svak avslutning på det som en gang var et spennende konsept i Marvel Cinematic Universe.

Til og med Beau DeMayo, skaperen av X-Men '97, har kommet med sine tanker og uttrykt sin misnøye i et innlegg på X. Reaksjonen hans føyer seg inn i den voksende diskursen rundt serien, og fansen lurer på hvor ting gikk galt. Mens What If...? tidligere har fengslet publikum med sine kreative tolkninger av elskede Marvel-figurer, ser denne sesongen ut til å ha bommet på målet, og mange føler at potensialet ikke ble fullt ut realisert.

Med Marvels ambisiøse 2025-satsing rett rundt hjørnet, mangler ikke studioet prosjekter som kan vekke fansenes begeistring på nytt. Men den lunkne responsen på What If...? reiser et viktig spørsmål: Begynner Marvel å miste magien sin, eller er dette bare en hump i veien? Hva synes du - falt sesong 3 flatt for deg, eller er kritikerne for harde?