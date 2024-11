What If...? sesong 3 viser X-Men og bekrefter rykter i ny trailer

HQ

Det er ett år siden Marvel bekreftet at den tredje sesongen av What...? vil debutere på Disney+ den 22. desember, så vi nærmer oss de siste åtte episodene av serien. Da er det på tide med en forsmak på hva som venter.

Den første offisielle traileren til What If...? har endelig kommet, og den bekrefter flere rykter om serien, så de av dere som håper på å se avslutningen uten spoilere bør nok stoppe her. Alle andre kan glede seg over noen kule team-ups og spennende varianter av elskede Marvel- og X-Men-figurer.