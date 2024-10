What We Do In The Shadows er tilbake for sin sjette og siste sesong om noen uker Og vi har fått en første titt på de siste episodene.

Etter fem sesonger med morsom komedie er What We Do In The Shadows snart klar til å ta slutt. Den sjette og siste sesongen er i ferd med å begynne å gå på lufta, og med det i tankene har FX presentert en første trailer for serien. I den får vi se noen forskjellige gale historier og narrative buer som vil bli utforsket, inkludert Laszlo som prøver å gjenopplive et lik, gjengen som vekker en vampyr de glemte å vekke i tide for nesten 30 år siden, Nadja som lærer mer om kreftene sine, Nandor som blir søvnhypnotisert til Richard Nixon, og Colin som blir fet. Den siste sesongen av showet vil debutere 21. oktober på FX, men når det gjelder regioner som ikke har tilgang til tjenesten og i stedet lurer på når den kommer på Disney +, har den nøyaktige datoen ennå ikke blitt bekreftet. Sjekk ut sesong 6-traileren nedenfor. HQ