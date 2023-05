What We Do In The Shadows kommer tilbake i sommer

Opprinnelig startet som en merkelig dokumentar om en familie av vampyrer og med Taika Waititi og Jermaine Clement i hovedrollene, What We Do In The Shadows har siden spin-off til en TV-serie også, og dette har også blitt massivt populært.

Serien har allerede fire sesonger bak seg, og i sommer kommer også den femte sesongen, ettersom FX Network har kunngjort at What We Do In The Shadows kommer tilbake 13. juli for Hulu-abonnenter i USA.

Når det gjelder hva dette betyr for de som bor i regioner uten Hulu, vil sesongen sannsynligvis komme til Disney+ kort tid etter at den går på TV-nettverk i USA, selv om britiske seere sannsynligvis vil kunne se serien på BBC iPlayer omtrent samtidig som amerikanske seere.