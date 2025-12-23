WhatsApp protesterer mot russiske restriksjoner etter at brukere rapporterer om treghet rett før jul

HQ

WhatsApp har klaget over restriksjoner på tjenesten i Russland etter at tusenvis av brukere har rapportert om strømbrudd og tregere tilkoblinger, og anklager myndighetene for å forsøke å begrense privat kommunikasjon i forkant av høytiden.

Uttalelsen kom etter at Russlands kommunikasjonsmyndighet, Roskomnadzor, gjentok advarsler om at WhatsApp kan bli fullstendig blokkert hvis den ikke overholder russisk lov. Tilsynet sa at appen brukes til terrorisme, svindel og annen kriminalitet, og bekreftet at de gradvis begrenser tilgangen.

WhatsApp sa at tiltakene truer retten til privat, kryptert kommunikasjon fra ende til ende for mer enn 100 millioner russere. Selskapet advarte om at det å tvinge brukerne over på myndighetsstøttede plattformer ville redusere sikkerheten på nettet.

Russland har allerede begrenset eller blokkert flere utenlandskeide plattformer, deriblant Facebook, Instagram og YouTube, og fremmer en statsstøttet meldingsapp, MAX. Kritikerne hevder at appen kan gjøre det mulig å overvåke brukerne, noe myndighetene avviser.

Roskomnadzor:

"WhatsApp fortsetter å bryte russisk lov. Messenger brukes til å organisere og utføre terrorhandlinger på landets territorium, til å rekruttere gjerningsmenn og til å begå bedrageri og andre forbrytelser mot våre borgere."

WhatsApp:

"Ved å begrense tilgangen til WhatsApp tar den russiske regjeringen sikte på å frata over 100 millioner mennesker retten til privat, ende-til-ende-kryptert kommunikasjon, rett før høytiden i Russland. WhatsApp er dypt forankret i alle samfunn i landet, fra foreldregrupper og grupper på arbeidsplassen til vennegrupper, nabolag og storfamiliesamtaler på tvers av russiske regioner. Vi er forpliktet til å kjempe for brukerne våre, fordi det å tvinge folk over på mindre sikre og myndighetspålagte apper bare kan føre til mindre sikkerhet for det russiske folk."