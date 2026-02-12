WhatsApp sier at Russland forsøkte å blokkere tjenesten for å fremme statsstøttet app

HQ

Russland forsøkte å "fullstendig blokkere" WhatsApp, Meta Platforms' meldingstjeneste, ifølge selskapet (via Reuters), i et forsøk på å oppmuntre brukerne til å bytte til en statsstøttet app. Dette kommer samtidig som Moskva fremmer egenutviklede plattformer og søker strengere kontroll over internett.

Tiltaket kommer etter tidligere restriksjoner på WhatsApp og Telegram, som russiske myndigheter mener ikke har samarbeidet om forespørsler fra politimyndigheter. WhatsApp, som brukes av rundt 100 millioner mennesker i Russland, sa at blokkeringen er en del av arbeidet med å drive brukerne over til en " statseid overvåkingsapp" kalt MAX.

Meta uttalte at de jobber for å holde tjenesten tilgjengelig til tross for restriksjonene. "Vi fortsetter å gjøre alt vi kan for å holde brukerne tilkoblet."