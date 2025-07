HQ

Sommeren er på sitt høydepunkt, og det betyr at sykkelsesongen er i full gang. Mens mange av dere kanskje er ute på veiene og sykler noen kilometer, finnes det et alternativ for alle som er på jakt etter moro på to hjul, og det kommer i form av utvikleren Messhofs sjarmerende Wheel World. Dette er et sykkeleventyr som foregår i en fargerik verden, der målet er å kappkjøre og bygge opp Rep, alt i et forsøk på å forbedre sykkelen din og til slutt redde universet fra kollaps. Det er litt av et sprang i skala, ikke sant? Kanskje, men det gir mening og fungerer effektivt i praksis.

HQ

I begynnelsen av Wheel World våkner du opp i en nydelig, nesten middelhavslignende verden med det store spørsmålet om hvor du er, og hvordan du havnet her. Foran deg ligger en tempelstruktur som er vertskap for en eldgammel dør til en fjern åndelig verden, en dør som er låst og ikke kan åpnes med mindre du har den rette "nøkkelen". Passende nok for et spill som heter Wheel World og er basert på sykling, er denne "nøkkelen" en spesiell åndelig sykkel, et verktøy som opp gjennom historien har vært bebodd av en sjarmerende ånd ved navn Skully, hvis oppgave er å reise til Mt. Send for å fullføre Great Shift og hjelpe ånder med å fullføre reisen fra de levendes land. Haken er at Skullys typiske, eldgamle ramme er blitt plyndret, og delene er delt ut til lokale sykkelbosser, og det er her Wheel World begynner å ta form. Du må reise rundt i landet og utfordre disse dyktige syklistene for å slå dem og få tilbake delene, slik at du kan åpne døråpningen og begynne reisen til det hinsidige.

Siden hovedpersonen i Kat er et null, vil de ulike sykkelveteranene selvsagt ikke ta imot en utfordring fra hvem som helst, så før du begynner på disse løpene må du først bygge opp Rep(utation) ved å kjempe mot andre syklister rundt om i verden og fullføre mindre mål i disse aktivitetene også. Hovedmålet er ganske enkelt å bli blant de tre beste i hvert løp, men hvert løp har også sideoppgaver som går ut på å vinne løpet, fullføre løpet på en rask tid og samle Skate- som KAT-bokstaver rundt om i løpet. Hvis du klarer alle disse oppgavene, samler du raskt opp Rep og kan raskt skaffe deg de nødvendige sykkeldelene til Skully på nytt.

Dette er en annonse:

Wheel World Spillet minner om Lonely Mountains: Downhill. Det er et enkelt spill der de fleste mekanikkene går ut på å akselerere, bremse ned og svinge, og så kombinere dette med kunnskap om racinglinjen og risikotaking for å slå motstanderne. Det høres kanskje litt utfordrende ut, men Wheel World er ment å være enkelt og lett å sette seg inn i. Det er såpass enkelt at du lett kan komme deg gjennom spillet på mindre enn fire timer. Du må ikke forvente løp som tar flere titalls minutter å fullføre, ettersom et langt løp vanligvis varer i over fire minutter. Dette fører til spennende og morsomme løp som aldri krever så mye mer av spilleren, noe som igjen fører til herlige og sjarmerende aktiviteter som du har lyst til å finne og fullføre.

Utover dette er det faktisk ikke så mye mer å finne på Wheel World. Riktignok er det en liten åpen verden å utforske, fylt med forskjellige biomer og steder å besøke, men selve verdenen er ikke spekket med så mye å gjøre. Det er hopp og skjulte spor å finne, hovedsakelig for moro skyld, pluss plyndringskasser å oppdage som belønner tilpassbare sykkeldeler, men dette er mer en sideaktivitet, ettersom kjernen er racing.

Dette er en annonse:

Det betyr ikke at sykkeltilpasningen ikke er verdt å merke seg. Ved å skaffe deg ulike deler, enten det er ved å åpne kister eller vinne løp, kan du justere sykkelen din ved å utstyre den med nye rammer, seter, styrer, gir, hjul, gafler og mer. Hver av delene har ulike egenskaper, fordeler og svakheter, litt som å finjustere en bil i Forza Horizon, og du kan lage den perfekte sykkelen som passer til hvordan du liker å spille. For meg betydde det å ha en maskin med lavt grep og høy effekt som kunne nå høye topphastigheter og akselerere raskt, samtidig som den var mer utfordrende å håndtere i svinger og i ulendt terreng. Poenget er at dette systemet er overraskende dypt og komplekst, og gjør sykkeltilpasningen til et ekte høydepunkt på Wheel World.

Selv om det kan virke som om Wheel World er et litt ensidig spill med begrenset med ting å gjøre, er det i praksis et godt eksempel på en fartsfylt og minneverdig indieopplevelse som ikke krever mye av tiden din, men som vil engasjere og underholde deg helt til rulleteksten er over. Spillet og mekanikken er enkel, men likevel morsom, verdenen er ikke overfylt med et overveldende antall ting å gjøre, den livlige kunststilen og utvalget av karismatiske karakterer får verden til å føles levende, og tilpasningen gir massevis av dybde. Hadde det vært en fordel om spillet for eksempel hadde hatt stemmelagt dialog, for å bryte opp den ganske flate lydprofilen som ellers understrekes av indiemusikken? Jeg tror det hadde gitt mye karakter til Wheel World, men siden dialog er mindre viktig enn i en del andre spill, er det ikke en dealbreaker på noen måte.

Det som kan være en smule frustrerende, er spillets jankiness. Det har vært utallige ganger der irriterende problemer har hatt en negativ innvirkning på helheten, det være seg AI-racere som dytter meg av banen uten konsekvenser, krasjer når de bokstavelig talt ikke treffer noe, biler som oppfører seg irrasjonelt og mer. I likhet med mangelen på stemmestyrt dialog er dette ikke en dealbreaker, men det er absolutt frustrerende å forholde seg til, spesielt ettersom jankiness påvirker gameplayet ... mye.

HQ

Til syvende og sist er det Messhof som har skapt et herlig og sjarmerende indieeventyr. Wheel World er en lettfattelig og fornøyelig opplevelse som ikke krever mye investering fra spilleren, til tross for at det har en fabelaktig balanse mellom morsomt spill, minneverdig grafikk og tilpassbare funksjoner. Til å være en tittel du kan se i sin helhet i løpet av to-tre dager, er det ikke mange grunner til at du ikke bør gi Wheel World en sjanse i sommer.