Wheel World lanseres nå i løpet av sommeren 2025

HQ

I siste halvdel av 2024 ble vi introdusert for et Wheel World, eller rettere sagt gjenintrodusert for det, ettersom spillet tidligere var kjent som Ghost Bike før det fikk en navnejustering. Under den avsløringen ble det også bekreftet at utvikleren Messhofs spill ville lanseres en gang tidlig i 2025, men det vil ikke lenger være tilfelle.

Som en del av Annapurna Interactive Showcase ble det bekreftet at Wheel World nå kommer en gang om sommeren. Den nøyaktige datoen er fortsatt uklar, men det vi vet er at når det kommer, vil det lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X / S, og at hvis du er begeistret for spillet, kan du gå til Steam i dag for å oppleve en demo av det som en del av den pågående Steam Next Fest.

Sjekk ut den siste traileren for Wheel World nedenfor.