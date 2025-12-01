Where Winds Meet er allerede oppe i svimlende ni millioner spillere etter bare to uker

HQ

Det virket allerede imponerende nok da Where Winds Meet ankom og etter så lite som 24 timer klarte å rake inn to millioner spillere. Dette var tydeligvis bare begynnelsen for den gratis å spille tittelen, ettersom action-RPG nå på to uker har fått hele ni millioner spillere ...

Jepp, Everstone Games 'tittel har vært en enorm suksess så langt på en spillerantall måte, da den har hatt en av de sterkeste lanseringene i hele året. Vi får ikke vite hvordan spillerbasen er delt på tvers av plattformene den er basert på, men det må ha ganske publikum på Epic Games Store og konsoller, ettersom SteamDB-hitlistene for spillet ikke akkurat indikerer et prosjekt som har notert seg ni millioner spillere på to uker.

Slik det ser ut, har det et antall samtidige spillere på Steam på 251,008, og dette ble oppnådd for åtte dager siden. Det har en tendens til å holde rundt 200,000 XNUMX spillere hver dag på topp, men tydeligvis er publikum for spillet massivt andre steder for å se et så stort antall spillere som klokker inn totalt sett.

Har du spilt Where Winds Meet ennå?