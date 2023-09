Where Winds Meet: et episk eventyr i åpen verden som kombinerer action med kinesisk historie

Et av mine favorittspill fra forrige generasjon var utvilsomt Ghost of Tsushima. Alt i den tittelen (omgivelser, førsteklasses grafikk, en sterk historie med en verden som føltes levende og pulserende) og de fabelaktige kampene blendet meg fra første minutt til slutten av eventyret. Og faktum er at den orientalske tradisjonen er en gjenganger blant videospill fra de japanske og asiatiske regionene, men det er ikke så ofte at de blir omfavnet av det brede publikum utenfor landets grenser. Sucker Punch gjorde det upåklagelig med respekt for samuraiverdenens historie og sannferdighet, og nå ser Everstone Games ut til å gjøre noe lignende med den kinesiske tradisjonen i Where Winds Meet.

HQ

Jeg liker ikke å starte noen inntrykk med å snakke om et annet spill som ikke er hovedpersonen, men jeg tror at i dette tilfellet passer sammenligningen (eller rettere sagt parallellene og følelsene) perfekt, for da jeg så og prøvde demoen til Where Winds Meet hadde jeg den samme følelsen som da jeg tok kontroll over Jin Sakai for første gang.

Where Winds Meet Jin Sakai er en action-eventyrtittel i en åpen verden, der handlingen er lagt til slutten av de ti kongedømmene og Tang-dynastiet. Vi spiller en navnløs sverdkriger som må ta del i en verden i konflikt. Vil han være en forsvarer av de undertrykte eller en forkjemper for død og ødeleggelse av regionen? Det er opp til deg.

Dette er en annonse:

Where Winds Meet henter mye inspirasjon fra kinesisk og hongkongsk kampsportfilm, som vi så i den første traileren for noen år siden. Utviklingen av tittelen har vært relativt stille frem til denne Gamescom-messen, og det første jeg møtte på min første gjennomgang var en formidabel (nesten monstrøs) fiende som jeg kjempet en kamp verdig en boss i God of War. Jeg vil ikke akkurat gå så langt som å nevne at kampene er som i FromSoftwares titler, men det er sant at noen av bevegelsene og unnvikelsene og motangrepene også drar nytte av arven fra dem. Men Where Winds Meet henter mye mer fra Wuxia-sjangeren og kampsport, som for eksempel veggvandring (og luft!), lynraske kombinasjoner med klassiske våpen og bruk av Chi. Hver våpentype har sitt eget bevegelsessett, rekkevidde og progresjon, men du kan bytte mellom dem både i og utenfor kamp. I tillegg fortalte teamet oss at vi kunne lære spesielle teknikker fra personer fra hele regionen, enda en grunn til å utforske hver eneste krok.

Rask reise er en saga blott, for ved å velge en bestemt progresjonsferdighet kan vi til og med fly gjennom luften (igjen, i ekte kampsportfilmstil) og bevege oss rundt på et gigantisk kart inndelt i ulike regioner og biomer. Jeg er ikke sikker på om jeg fikk sett det i sin helhet på menyen, men det er veldig omfattende. Og hver del av det føles levende med dyr, NPC-er, vegetasjon og god verdensbygging. Selv om det er et verk som er veldig inspirert av klassisk kinesisk historie, er det visse innslag av folklore og fantasy som du kan oppfatte i visse fiender, bygninger og (logisk nok) i hovedpersonens krefter.

Dette er en annonse:

Where Winds Meet kan nytes alene eller i flerspillermodus. Denne andre modusen er helt gratis, og lar deg etablere allianser, kommunisere med andre spillere og utfordre dem i dueller. Jeg var ikke i stand til å oppleve dette aspektet av spillet, men studioet sier at det vil være et valg som vi kan ta og vende tilbake når som helst i løpet av spillet.

Alt jeg så og hørte, som jeg sa innledningsvis, gjorde at jeg levde meg helt inn i denne kommende tittelen som antagelig kommer som Early Access i 2024. Jeg ble fortalt at avhengig av mottakelsen vil de vurdere å lansere tittelen på flere plattformer, og jeg kan bare ønske dem lykke til med det. Jeg gleder meg til å spille Where Winds Meet neste år, og jeg synes det var en av de beste demoene jeg opplevde på Gamescom 2023.