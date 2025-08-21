Where Winds Meet lanseres 14. november på PC og PS5

HQ

Det kinesiske studioet Everstone har nå gitt oss en utgivelsesdato for sitt kommende action-eventyr-RPG Where Winds Meet. Den 14. november vil PC- og Playstation 5-spillere kunne begi seg ut på en vill reise i en åpen verden i et spill som har vært under utvikling i fem år.

Ifølge tidligere rapporter vil Where Winds Meet forbli konsolleksklusivt for PlayStation 5 de første seks månedene. Det betyr at Xbox Series S / X-spillere veldig godt kan se en versjon av spillet en gang i 2026.

Utviklerne beskriver prosjektet sitt slik :

"Where Winds Meet er et episk action-eventyr-RPG med åpen verden forankret i den rike arven fra Wuxia. I den turbulente tiden i Kina i det tiende århundre, tar du rollen som en ung sverdmester, og avdekker glemte sannheter og mysteriene til din egen identitet.

Som vinden rører seg over fjell og elver, slik vil også din legende reise seg."

Spillere som forhåndsbestiller spillet, vil også motta noen bonusgjenstander, som du kan se på kampanjebildet nedenfor.