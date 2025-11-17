Where Winds Meet lanseres med sterke lanseringstall, 2 millioner spillere på 24 timer

HQ

Det ser ut til at fansen har ventet ivrig på sjansen til å dykke ned i Where Winds Meet, for nå har utvikleren Everstone Studio delt et innblikk i hvordan spillet har prestert i dagene siden det kom.

I et innlegg på sosiale medier avsløres det at Where Winds Meet har klart å samle hele to millioner spillere i løpet av de første 24 timene, samtidig som det har blitt en av Steams topp syv bestselgere og topp fem mest spilte, PlayStation Stores topp tre bestselgere i syv regioner, og samtidig som det har trukket til seg et topp antall spillere på over 170 000 på Steam.

Helt klart en sterk åpning for et spill som også gjør det ganske bra hos fansen i kritisk forstand, ettersom det på Steam for øyeblikket har en "Very Positive" anmeldelsesscore med nesten 8 000 anmeldelser å basere dette på.

Du kan sjekke ut Where Winds Meet i dag, med det å være et gratis å spille spill.