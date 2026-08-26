Where Winds Meet overskrider 100 millioner spillere

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NetEase hadde mye informasjon å dele med fans over hele verden i går kveld, som en del av Gamescom Opening Night Live-presentasjonen. Men det viser seg at det kinesiske selskapet hadde enda flere ess i ermet, da det nå også er klart til å dele ferske nyheter om Where Winds Meet.

For det første er det bekreftet at det enormt populære spillet har passert den vanvittige milepælen på 100 millioner spillere over hele verden. Ja, utvikleren Everstone Studios prosjekt er et av de mest spilte spillene gjennom tidene, og det ser ut til at det bare vil fortsette å nå et bredere publikum ettersom mer innhold er planlagt.

Det er også bekreftet at den pågående «Hidden Mountain»-historien snart nærmer seg slutten, og det etterlengtede og avsluttende kapittel 3 kommer til PC og konsoller allerede 16. september. Når det gjelder hva dette vil by på for fansen, har det blitt gitt en kort oppsummering som hintet om følgende.

«Når spenningen eskalerer med ankomsten av utenforstående og hemmeligheter som lenge har ligget begravd, står rivaliserende fraksjoner overfor sine endelige valg. Spillerne vil kaste seg inn i stormens øye for å avdekke sannheten og forme sagaens avslutning.»

I tillegg vil kapittel 3 av Hidden Mountain by på en konfrontasjon med Qianye, nettopp den antagonisten som satte i gang spillerens reise i utgangspunktet. Og for de som er på jakt etter enda større utfordringer, kan dere se frem til to spesielle bosser, to feltbosser i den åpne verdenen, samt en rekke nye spillfunksjoner og aktiviteter.

Hvis alt dette høres interessant ut, kan du begynne å utforske « Where Winds Meet allerede i dag på PC, PS5, Xbox Series X/S, iOS og Android for å forberede deg på ankomsten av kapittel 3 om noen uker. I tillegg kommer det 3. september et samarbeid med filmkoreografen Yuen Woo-ping for å forbedre kampsportbevegelsene i spillet og innføre spesielle bevegelser, blant annet en bevegelse som Jackie Chan brukte i filmen Drunken Master.