Jeg innrømmer at sjangeren med inaktivitetsspill, de spillene som kjører i bakgrunnen på skjermen, men som ikke hindrer andre aktiviteter på PC-en (for eksempel surfing på internett, avspilling av YouTube-videoer eller ... vel, arbeid) ikke var mitt førstevalg da jeg satte meg fore å spille flere spill i år, men her er vi altså.

Det som er bra med disse titlene er at de er enkle, krever lite interaksjon med spilleren, og de er vanligvis klar over at de vil spille dem i noen dager, kanskje en uke, før de går videre til noe annet. Vel, det er forutsetningen som jeg kom til Whimside for 10 virkedager siden, og jeg er fortsatt med det, men fordi dette spillet tilbyr et ekstra lag med spill som holder deg engasjert lenger.

Jeg forventet noe mye enklere, etter min erfaring med Rusty's Retirement, men her har jeg funnet et slags spill i Tamagotchi-stil blandet med en Pokémon-barnehage, der vi må fange skapninger kalt whimlings, som har tusen og en måter å bli funnet i naturen. Det finnes dusinvis av kombinasjoner av hovedtrekkene deres, som hode, kropp, ører og hale, i tillegg til fargen på pelsen eller fargepaletten på huden deres.

Målet her er, gjennom en slags selektiv avl og massevis av rasehygiene, å finne en kombinasjon av egenskaper i henhold til hva en magisk portal ber oss om, som når den tilbys riktig innfall, belønner oss med magiske krystaller som vi kan bruke til å utvide fangstområdet vårt, avlsområdet vårt eller med tilgang til flere biomer.

Det springende punktet er at det kan være ganske tidkrevende å få tak i de riktige egenskapene, i hvert fall i de tidlige stadiene av spillet, ettersom du først må fange et vilt Whimbling-eksemplar som har dem for å låse opp hver egenskap. Deretter må du "samle" dem sammen i klekkeriet, slik at de sammen kan legge egg, og forhåpentligvis vil avkommet ha de ønskede egenskapene. Ja, det høres kanskje litt illevarslende ut, men til syvende og sist koker det ned til en avslappet opplevelse der du bare klikker fra tid til annen for å fange et kryp på skjermen og åpne egg. Det er nesten som å åpne en konvolutt med et samlekortspill hvert femte minutt, bare med disse søte små skapningene som hovedpersoner.

Grensesnittet har ikke mye mystikk, selv om den første opplæringen er litt tettere enn andre spill i samme stil. Whimside Som jeg sier, er ikke komplisert, og det later heller ikke til å være det, men det har noen små ekstra lag med spill og en tilfeldig komponent som utvilsomt gjør progresjonen mindre konsekvent enn andre inaktivitetsspill.

Det gode er at du, som de fleste spill av denne typen, nesten kan minimere det helt på skjermen og glemme det en stund, eller til og med timer, og det har liten innvirkning på spillet ditt.

Whimside er en liten tittel der, hvis du er konsekvent og vil glede deg over den klassiske Pokémon-barnehage-minispillopplevelsen, men med en ekstra vri, kan det være noe for deg.