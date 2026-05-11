WHO bekrefter at det totale antallet hantavirustilfeller er sju, inkludert en fransk kvinne som fikk diagnosen mandag

HQ

Evakueringen av alle passasjerene fra MV Hondius fant sted mellom søndag og mandag, etter at cruiseskipet la til kai på Tenerife. De fleste av de 152 personene på cruiset der hantavirusutbruddet startet, har blitt fraktet til sine hjemland i flere flyvninger til Frankrike, Canada, Storbritannia eller Nederland, og båten vil snart avreise med 26 besetningsmedlemmer til sin endelige destinasjon i Rotterdam.

Blant de evakuerte var det én som testet positivt på hantavirus: en fransk kvinne som var i en forverret helsetilstand og nå er innlagt på sykehus i Paris. To mistenkte tilfeller identifisert av spanske myndigheter har testet negativt.

I en uttalelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO) mandag heter det at det totalt har vært syv bekreftede tilfeller av hantavirus knyttet til cruiseutbruddet. Det inkluderer ikke det første av tre ofre, som døde før han kunne testes, og heller ikke den amerikanske statsborgeren hvis positive først ble rapportert mandag som "mildt positiv", men som ikke er klar, og som for tiden befinner seg på et medisinsk anlegg i Nebraska.

De advarte om at flere infeksjoner fortsatt kan dukke opp fordi viruset kan ha en inkubasjonsperiode på opptil seks uker, men minnet om at risikoen for et masseutbrudd er lav. De fleste av dem er nå i isolasjonsfasiliteter i sine respektive land, eller vil ankomme i løpet av de kommende timene, hvor de vil forbli minst 15 dager.