WHO fordømmer israelske angrep på anlegg i Gaza

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina. World Health Organisation har kommet med en uttalelse etter at ansatte ble utsatt for flere angrep mens de opererte på Gazastripen.

I uttalelsen heter det at et anlegg og lager som drives av WHO nylig ble angrepet av Israel, noe som førte til at ansatte og deres familier ble utsatt for "alvorlig fare" og ble "traumatisert etter at luftangrep forårsaket brann og betydelig skade".

Ifølge uttalelsen gikk det israelske militæret inn i WHOs lokaler og tvang kvinner og barn til å gå ut i en aktiv konflikt, mens mennene ble avkledd, påsatt håndjern og avhørt på stedet, alt under trussel med våpen. I skrivende stund er én WHO-ansatt fortsatt i varetekt, mens 32 andre har blitt evakuert som en del av et oppdrag med høy innsats.

WHO uttaler videre "De geografiske koordinatene til alle WHOs lokaler, inkludert kontorer, lagerbygninger og personalboliger, deles med de relevante partene. Disse fasilitetene er ryggraden i WHOs virksomhet i Gaza og må alltid beskyttes, uavhengig av ordre om evakuering eller forflytning. Enhver trussel mot disse lokalene er en trussel mot hele den humanitære helseinnsatsen i Gaza."

Selv med denne situasjonen i bakhodet, legger WHO til at de har til hensikt å utvide sine operasjoner i regionen, til tross for at det ikke er "noe trygt sted å dra".

Den avslutter med følgende: "WHO er forferdet over de farlige forholdene som humanitære organisasjoner og helsearbeidere er tvunget til å operere under. Etter hvert som sikkerhetssituasjonen og tilgangen fortsetter å forverres, krysses røde linjer gjentatte ganger, og humanitære operasjoner presses inn i et stadig mindre rom for å reagere.

"WHO krever at den WHO-medarbeideren som ble arrestert i dag, løslates umiddelbart, og at alle våre ansatte og våre lokaler beskyttes. Vi gjentar vår oppfordring om aktiv beskyttelse av sivile, helsevesenet og dets lokaler, og om rask og uhindret flyt av hjelp, inkludert mat, drivstoff og helseforsyninger, i stor skala inn i og gjennom Gaza. WHO ber også om betingelsesløs løslatelse av gislene.

"Livet i Gaza blir stadig mer presset, og muligheten til å forhindre tap av menneskeliv og reversere de enorme skadene på helsesystemet glipper for hver dag som går. En våpenhvile er ikke bare nødvendig, den er overmoden."