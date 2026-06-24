WHO opplyser at ebola-utbruddet i Kongo har det høyeste antallet bekreftede tilfeller i løpet av den første måneden hittil

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Det nåværende og pågående utbruddet, som rammer en håndfull afrikanske land, viser seg å være et av de største hittil. Verdens helseorganisasjon har utgitt en uttalelse der de hevder at antallet rapporterte tilfeller i løpet av den første måneden i Den demokratiske republikken Kongo er det høyeste i noe ebola-utbrudd hittil, med en kraftig økning i antall bekreftede tilfeller som følge av sykdommens spredning i urbane miljøer, ifølge Reuters.

Så langt sies utbruddet i Bundibugyo i Den demokratiske republikken Kongo å ha ført til over 1 000 bekreftede tilfeller, med totalt 267 dødsfall hittil. Det nevnes også at den fullstendige listen over tilfeller kan være ufullstendig, da viruset antas å ha sirkulert i flere måneder før det ble meldt 15. mai.

Abdirahman Mahamud, direktør for beredskap og respons ved helsekriser i WHO, har uttalt at hjelpe- og støttetiltakene «må trappes opp» fordi utbruddet nå «beveger seg raskere enn oss».

Så langt er utbruddet langt fra å være det mest ødeleggende i historien, ettersom utbruddet mellom 2014 og 2016 krevde livet til over 11 000 mennesker i Guinea, Sierra Leone og Liberia. Det finnes imidlertid ingen direkte kur mot viruset, så sporing, karantene og å bremse spredningen er av største betydning.