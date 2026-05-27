WHO: "Spredningen av ebola er for tiden større enn innsatsen for å begrense epidemien"

Verdens helseorganisasjon slår nå alarm om det pågående ebolautbruddet, som feier over både Den demokratiske republikken Kongo og nabolandene.

Som The Guardian rapporterer, bekrefter WHOs generaldirektør, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, at operasjonene oppskaleres, men at den raske spredningen av ebola "overgår" denne innsatsen.

"Vi trapper opp operasjonene raskt, men for øyeblikket overgår epidemien oss", sa han i en uttalelse.

Han bekrefter også at det for øyeblikket er 220 mistenkte dødsfall i det pågående utbruddet, og at de har blitt møtt med lokal motstand mot å sette smittede pasienter i karantene. For eksempel stormet innbyggerne i landsbyen Mongbwalu i Kongo et lokalt sykehus og brente telt som Leger Uten Grenser hadde satt opp. 18 bekreftet ebolasmittede lokale innbyggere flyktet deretter.

En mistenkt pasient i kritisk tilstand døde mens han forsøkte å flykte fra sykehussengen sin. Dette er tilsynelatende på grunn av utbredte konspirasjonsteorier blant lokalbefolkningen.

Utbruddet skyldes det sjeldne Bundibugyo ebolaviruset, som det ikke finnes noen påvist behandling eller vaksine mot.