Jeg må innrømme noe med en gang: Jeg har sittet på denne anmeldelsen en stund. Jeg er av den typen som liker å oppleve visse filmer i hjemmets trygge rammer, der jeg kan ta en pause, spole tilbake og la detaljene marinere. Så her er min etterlengtede anmeldelse av Wicked: en film som til min overraskelse tok meg med storm og trosset forventningene mine som et kosteskaft som trosser tyngdekraften (som forresten er navnet på den mest populære sangen fra filmen ... og jeg kan ikke slutte å nynne på den mens jeg skriver dette).

La meg først si at jeg ikke gikk inn i denne filmen som en inkarnert fan av Broadway-musikalen, og heller ikke som en som er dypt forankret i historien på The Wizard of Oz. Jeg var bare en tilfeldig seer, nysgjerrig på denne nyfortolkningen av en velkjent historie. Wicked tar den velkjente fortellingen om Oz og snur den på hodet, og gir oss det ufortalte perspektivet til Elphaba - Wicked Witch of the West.

Historien tar til etter Dorothys berømte reise, men i stedet for å feire hennes seier, setter den spørsmålstegn ved alt vi trodde vi visste om Oz. Gjennom Glindas fortellerstemme (spilt til glitrende perfeksjon av Ariana Grande) blir vi dratt inn i livet til Elphaba (Cynthia Erivo), en ung kvinne som blir utstøtt på grunn av sin grønne hud, men som er velsignet - og forbannet - med ekstraordinære krefter.

Det som virkelig får Wicked til å skinne, er skildringen av det komplekse vennskapet mellom Glinda og Elphaba. Deres dynamikk er som en mesterklasse i motsetninger som tiltrekker hverandre. Glinda er dronningen av glitter, frekkhet og selvopptatthet, mens Elphaba er innadvendt, alvorlig og like grønn som misunnelsen selv. Å se rivaliseringen deres forvandle seg til et ubrytelig bånd er noe av det mest emosjonelt tilfredsstillende jeg har sett i 2024.

Visuelt er Wicked intet mindre enn et skue. Filmens verdensbygging er et kjærlighetsbrev til fantasy-entusiaster. Fra den glitrende storheten på Emerald City til de hjemsøkende vakre landskapene i Oz, føles hvert eneste bilde som å tre inn i en drøm. Også kostymene fortjener stående applaus - Glindas tyggegummirosa kjoler og Elphabas mørke, kantede ensembler innkapsler deres kontrasterende personligheter på en perfekt måte.

Men la oss snakke om musikk. Hvis du noen gang har nynnet på Defying Gravity (for de som ikke vet det, er dette den mest populære sangen fra filmen), vet du at musikken er ikonisk. Denne filmen yter Broadway-hitsene rettferdighet, samtidig som den introduserer noen nye arrangementer som føles friske, men likevel velkjente. Cynthia Erivos tolkning av Defying Gravity fikk meg til å grøsse, mens Ariana Grandes komiske timing i Popular tilførte letthet til historiens mørkere undertoner. Og ja, jeg nynner fortsatt på sangen på dette punktet i anmeldelsen; faktisk spiller jeg den i bakgrunnen mens jeg skriver dette.

Det som skiller Wicked fra andre fantasymusikaler, er det uforskammet dristige budskapet. Under glitteret og skuespillet skjuler det seg en gripende kommentar til diskriminering, selvverd og faren for pøbelmentalitet. Oz er et speil som gjenspeiler feilene i vår egen verden: et samfunn som er raskt ute med å dømme, ivrig etter å legge skylden på andre og motvillig til å omfavne det som er annerledes. Filmen tar opp disse temaene uten å virke forkynnende, og den balanserer mellom underholdning og introspeksjon.

Selv om Wicked kan se ut som en fargerik reise gjennom et fantasifullt land, er den ikke akkurat "familievennlig" i tradisjonell forstand. Filmens mørkere tematikk og lange spilletid gjør den mer egnet for tenåringer og voksne. Yngre seere vil kanskje like de fengende sangene og de livlige bildene, men det er historiens nyanser som virkelig gir gjenklang.

På mange måter føles Wicked som en film for drømmere - de som har følt seg malplassert eller misforstått, men som likevel har lengtet etter å sette sitt preg på verden. Det er en oppmuntrende fortelling om å omfavne det unike, stå opp for det som er riktig og finne skjønnhet i usannsynlige vennskap.

Er den perfekt? Kanskje ikke helt. Cliffhanger-slutten (ja, det er en todelt film) fikk meg til å stønne av frustrasjon, og noen scener føltes litt for polerte, og ofret rå følelser for visuell stil. Men dette er små kjepphester i en film som ellers er så bra. Så hvis du ennå ikke har tatt en tur til Oz gjennom Wicked, gjør deg selv en tjeneste: sett deg ned, la magien feie over deg, og forbered deg på å se denne verdenen - og kanskje til og med deg selv - i et helt nytt lys.