Wicked: For Good får rekordstor kinodebut på 226 millioner dollar

Wicked: For Good hadde premiere denne helgen, og det er tydelig at fansen var ivrige etter å se oppfølgeren, ettersom de har kommet i hopetall til åpningshelgen på kino. Andre halvdel av musikalfilmatiseringen har tjent inn hele 226 millioner dollar i åpningshelgen.

Ifølge Box Office Mojo tjente Wicked: For Good 150 millioner dollar på kinoene i USA, og ytterligere 76 millioner dollar på verdensbasis. Det er en klar seier sammenlignet med den forrige filmens åpning på 164 millioner dollar globalt.

Dette setter ny rekord som den største kinopremieren for en film basert på et Broadway-show, i tillegg til at stjernene Ariana Grande og Cynthia Erivo samt regissør Jon M. Chu fikk sine største kinopremierer hittil. Det er også den nest største åpningen i 2025 for det amerikanske billettkontoret, og kommer sannsynligvis ikke til å bli overgått før året er omme.

