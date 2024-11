Wicked har den største billettåpningen noensinne for en musikalfilmatisering

HQ

Selv om året går mot slutten, går det fortsatt ganske bra på kino. Wicked debuterte i helgen, og har så langt spilt inn 164 millioner dollar på verdensbasis, noe som gjør den til den største åpningen for en musikalfilmatisering noensinne.

Filmen følger to hekser som raskt blir venner i Trollmannen fra Oz' verden. Selv om dette bare er første halvdel av musikalens originale historie, har filmens promotører vært ganske stille på den fronten, for å sikre at folk ikke blir avskrekket og tror at de må vente for å få hele historien.

Andre steder i billettkontoret passerer Gladiator 2 200 millioner dollar, og nærmer seg dermed balanse. Budsjettet for Ridley Scotts epos var satt til å være rundt 210 millioner dollar, så det er sannsynlig at studioet håper på rundt det dobbelte av det nåværende billettkontoret for å få det til og med i nærheten av det grønne.

Mens vi er her, kan vi like godt ta en titt på Red One, som for øyeblikket ligger på 117 millioner dollar over hele verden. Med Wicked og Gladiator 2 som virker som bedre tider på kino, er det ikke mye plass til en julefilm i november.