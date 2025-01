Wicked: Oliver Stones favorittfilm i 2024

HQ

Oliver Stone, som er kjent for sine dystre politiske dramaer og krigsepos, overrasket fansen ved å kåre Wicked, en filmatisering av Broadway-sensasjonen, til sin favorittfilm i 2024. Den anerkjente regissøren, som kan skilte med tre Oscar-priser og imponerende 11 nominasjoner, avslørte sitt utradisjonelle valg via et innlegg på X.

Med en karriere som er bygget på å takle tunge temaer, kunne man kanskje ha forventet at Stone ville foretrekke filmer som Civil War eller den religiøse thrilleren Conclave, som også var blant hans topp tre. I stedet berømmet han Wicked for dens "sensualitet og intelligens", samt dens friske tolkning av Trollmannen fra Oz. Stone applauderte Ariana Grande og Cynthia Erivo for deres fremragende prestasjoner og roste regissør Jon M. Chu for å ha gjenskapt den ikoniske historien på nytt.

Stones gjenværende valg inkluderer A Complete Unknown, en Bob Dylan-biografi, og Conclave, som virker mer i tråd med hans vanlige smak. Wickeds vei til toppen av listen viser imidlertid regissørens åpenhet for uventet briljans i film.

Stemmer Stones valg overens med dine egne favorittfilmer i 2024, eller er det en annen filmperle som stjal hjertet ditt?