Wicked's trailer legger opp til et slående fantasieventyr

Universal Det er tydelig at Broadway har stor tro på sin kommende live-action-filmatisering av Broadway-musikalen Wicked, ettersom filmen har fått enda en trailer, og denne er en lang en som gir oss et svært dypt og bredt innblikk i historien, noen av karakterene og Wonderful World of Oz som den har skapt.

Wicked Filmen vil debutere som en todelt kinofilm med ett års mellomrom. Den første delen, som denne siste traileren er relatert til, kommer 27. november (i Storbritannia), mens den andre delen kommer 26. november 2025.

Når det gjelder hva filmen handler om, kan du se handlingsoversikten nedenfor.

"Wicked, den ufortalte historien om heksene fra Oz, har Emmy-, Grammy- og Tony-vinnende Cynthia Erivo (Harriet, Broadway's The Color Purple) i hovedrollen som Elphaba, en ung kvinne, misforstått på grunn av sin uvanlige grønne hud, som ennå ikke har oppdaget sin sanne kraft, og Grammy-vinnende, multi-platinum plateartist og global superstjerne Ariana Grande i rollen som Glinda, en populær ung kvinne, forgylt av privilegier og ambisjoner, som ennå ikke har oppdaget sitt sanne hjerte.

De to møtes som studenter ved Shiz University i det fantastiske landet Oz og knytter et usannsynlig, men dypt vennskap. Etter et møte med Trollmannen fra Oz kommer vennskapet deres til et veiskille, og livene deres tar svært forskjellige veier. Glindas ubøyelige ønske om popularitet gjør at hun blir forført av makt, mens Elphabas besluttsomhet om å være tro mot seg selv og de rundt seg får uventede og sjokkerende konsekvenser for hennes fremtid. Deres ekstraordinære eventyr i Oz vil til slutt føre til at de oppfyller sine skjebner som Glinda den gode og Wicked Heksen fra Vesten."

Kommer du til å se Wicked i november?