Widow's Bay: Sesong 1

Jeg er godt klar over at det på sett og vis er litt av et selvmål å vente tålmodig på "den neste Twin Peaks". Først og fremst eksisterer David Lynchs legendariske serie allerede, og med tanke på at en rekke serieskapere, inkludert Lynch selv, allerede har forsøkt å fange den unike kombinasjonen av karakterdrama, dyp mytologi og gripende spenning uten å lykkes, er det kanskje på tide å kaste inn håndkleet.

Widow's Bay har ikke akkurat som mål å levere en "Twin Peaks-lignende" opplevelse (se hvordan vi kombinerer spill- og underholdningskonsepter her), men inspirasjonen er tydelig. Det isolerte samfunnet med sine mystiske arketyper, den voksende følelsen av at noe ulmer under overflaten, og den ene mannen som prøver å fikse noe som ser ut til å være ødelagt.

Her er det imidlertid ikke Dale Cooper, men Tom Loftis, ordføreren på fiskeøya Widow's Bay, som stjeler showet, og hans karakter er på sett og vis mer kompleks. Loftis er ikke folkevalgt; han fikk jobben bare fordi ingen andre meldte seg frivillig i dette søvnige, lett tragikomiske fiskersamfunnet, som er plaget av overtro og frykt. Spør du dem, er øya forbannet, og ingen kan redde dem fra en tragisk skjebne. Men Loftis ser at lokale bedrifter dør, han ser fattigdom, han ser et samfunn som sitter fast i usunne rutiner, og han vil gjøre hva som helst for å riste det fri. Men etter hvert som Loftis opplever den ene uforklarlige hendelsen etter den andre, og øyas mørke historie utspiller seg foran ham, blir det klart at det er noe mer på ferde her.

Det høres ganske enkelt ut, kanskje til og med litt banalt, men Widow's Bay er, på godt og vondt, langt merkeligere enn som så. Først og fremst er det ikke noe pompøst melodrama her. Widow's Bay kombinerer først og fremst virkelig effektiv, selvbevisst satire med den nevnte uhyggen til en spesifikk sjangerprofil som man ikke ser mange andre steder. I flyktige øyeblikk er det et snev av Jordan Peele, kanskje til og med et snev av Ari Aster, i enkelte scener som får det til å gå kaldt nedover ryggen. Men i neste øyeblikk er Widow's Bay like skarp som What We Do in the Shadows.

Widow's Bay er hylende morsom og behersker komisk timing på en overraskende subtil måte, og som nevnt fungerer enkelte scener som spenningsbyggende milepæler på tvers av de ti episodene. I det store og hele fungerer dette bisarre ekteskapet, og det holdes også sammen av en håndfull solide karakterer som, selv om de ikke tilbyr endeløs dybde, gir serien liv når den trenger det.

Det er imidlertid noen ganske betydelige strukturelle problemer her, dessverre, som ødelegger tempoet, iscenesettelsen og, til syvende og sist, helhetsopplevelsen av serien. Uten å røpe noe spesifikt, finnes det nemlig en udefinerbar "ondskap" på øya, som langsomt oppklares og spesifiseres, men på vei mot avgjørende avsløringer legger Widow's Bay seg litt til ro i en direkte bisarr "ukens skurk"-struktur. I én episode forvandles serien til en 80-talls slasherfilm med en maskert seriemorder, i en annen dreier det seg om demoniske ritualer som involverer en ondskapsfull bok. Disse episodene står seg godt på egen hånd og er både uhyggelige og morsomme, men de fremstår mildt sagt fragmenterte, og knytter enten bare løst an til seriens overordnede narrativ eller ikke i det hele tatt, på en nesten trassig måte.

Følgelig blir man naturligvis underholdt mens man ser Widow's Bay, men man blir også forvirret, og ikke alltid på en god måte. Noen vendinger kan fungere som narrativt krydder, mens andre bare er en snubletråd som serien insisterer på å snuble over.

Det gjør at helheten blir ganske middelmådig, alt tatt i betraktning, men hvis man kan se bort fra disse holistiske svakhetene, får man en sjelden kombinasjon av solid komedie og spenningsfylte skrekkscener som fungerer bedre enn de har rett til. Det er ingen arvtager til Twin Peaks, men det er et fint sted å starte.