Wien Open-spillere i åttedelsfinalene: Når spiller Jannik Sinner?

Vienna Open ATP 500 er i gang, en turnering som er viktig for Jannik Sinner for å ta tilbake ledelsen på ATP-rankingen, spesielt siden han er den toppseedede spilleren der, mens Alcaraz tar en pause før Paris Masters neste uke. Turneringen startet forrige mandag, og vi har allerede de fleste spillerne i andre runde, 16-delsfinalene. Men hvor er italieneren?

Siners første kamp, mot den tyske spilleren og verdens nummer 51, Daniel Altmaier, har blitt forsinket og vil finne sted etter at åttendedelsfinalene har startet. Den vil imidlertid fortsatt finne sted i dag, onsdag 22. oktober, og det vil være dagens nest siste kamp: den vil finne sted på Center Court rundt kl. 17.30 CET, 16.30 BST.

Det nøyaktige tidspunktet avhenger av den forrige kampen som ble spilt på Center Court i Østerrike, en annen åttendedelsfinalekamp mellom Daniil Medvedev og Nuno Borges.

Sinner vil også se dagens første kamp, 32-delsfinalen mellom Tomas Machac og Flavio Cobolli, ettersom vinneren vil bli paret mot Sinner i 16-delsfinalen i morgen. Så langt er dette de bekreftede Wien Open 16. runde-kampene :



Tallon Griekspoor mot Brandon Nakashima: Onsdag, kl. 16:50 CET



Alex de Miñaur mot Filip Misolic: Onsdag, kl. 20:15 CET



Francisco Cerúndolo mot Alexander Bublik: Torsdag, TBD



Machac/Cobolli mot Sinner/Altmaier: Torsdag, TBD



Popyrin/Berrettini mot Cameron Norrie: Torsdag, TBD



Medvedev/Borges mot Dzumhur/Moutet: Torsdag, TBD



Tomás Martín Etcheverry mot Lorenzo Musetti: Torsdag, TBD



Matteo Arnaldi mot Alexander Zverev: Torsdag, TBD

