Wien Open-spillere i åttedelsfinalene: Når spiller Jannik Sinner?
Jannik Sinner debuterer i Vienna Open mye senere enn de fleste, men spiller i dag.
Vienna Open ATP 500 er i gang, en turnering som er viktig for Jannik Sinner for å ta tilbake ledelsen på ATP-rankingen, spesielt siden han er den toppseedede spilleren der, mens Alcaraz tar en pause før Paris Masters neste uke. Turneringen startet forrige mandag, og vi har allerede de fleste spillerne i andre runde, 16-delsfinalene. Men hvor er italieneren?
Siners første kamp, mot den tyske spilleren og verdens nummer 51, Daniel Altmaier, har blitt forsinket og vil finne sted etter at åttendedelsfinalene har startet. Den vil imidlertid fortsatt finne sted i dag, onsdag 22. oktober, og det vil være dagens nest siste kamp: den vil finne sted på Center Court rundt kl. 17.30 CET, 16.30 BST.
Det nøyaktige tidspunktet avhenger av den forrige kampen som ble spilt på Center Court i Østerrike, en annen åttendedelsfinalekamp mellom Daniil Medvedev og Nuno Borges.
Sinner vil også se dagens første kamp, 32-delsfinalen mellom Tomas Machac og Flavio Cobolli, ettersom vinneren vil bli paret mot Sinner i 16-delsfinalen i morgen. Så langt er dette de bekreftede Wien Open 16. runde-kampene :
- Tallon Griekspoor mot Brandon Nakashima: Onsdag, kl. 16:50 CET
- Alex de Miñaur mot Filip Misolic: Onsdag, kl. 20:15 CET
- Francisco Cerúndolo mot Alexander Bublik: Torsdag, TBD
- Machac/Cobolli mot Sinner/Altmaier: Torsdag, TBD
- Popyrin/Berrettini mot Cameron Norrie: Torsdag, TBD
- Medvedev/Borges mot Dzumhur/Moutet: Torsdag, TBD
- Tomás Martín Etcheverry mot Lorenzo Musetti: Torsdag, TBD
- Matteo Arnaldi mot Alexander Zverev: Torsdag, TBD