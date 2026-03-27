Wikipedia har nå forbudt AI-genererte artikler

Bruken av generativ AI er et hett tema fordi folk fortsatt vil ha innhold, kunstverk og så videre, som er laget av ekte mennesker. Engelske Wikipedia har, som rapportert av Engadget, forbudt bruk av generativ AI ved skriving eller omskriving av artikler.

"Tekst generert av store språkmodeller (LLM-er) som ChatGPT, Gemini, DeepSeek osv. bryter ofte med flere av Wikipedias retningslinjer for kjerneinnhold. Av denne grunn er det forbudt å bruke LLM-er til å generere eller omskrive artikkelinnhold."

Men som forventet er det noen få unntak for dette. Det er tillatt å bruke LLM-er når de brukes til å "foreslå grunnleggende redigeringer av egne tekster, og til å innlemme noen av dem etter menneskelig gjennomgang, forutsatt at LLM-en ikke introduserer eget innhold". Den andre tingen er at "redaktører har lov til å bruke LLM-er til å oversette artikler fra et annet språks Wikipedia til engelsk Wikipedia, men må følge veiledningen som er beskrevet på Wikipedia:LLM-assistert oversettelse".

Kort sagt er det greit å bruke kunstig intelligens til å forbedre noens egen tekst, men bare hvis teksten er kontrollert for nøyaktighet. Og det er også greit å oversette teksten til et annet språk. Men selv da må et menneske kontrollere den AI-genererte oversettelsen.

Det må bemerkes at siden ulike Wikipedia-nettsteder har sine egne uavhengige regler og redigeringsteam, kan det finnes lokale unntak. Engadget bruker spansk Wikipedia som et eksempel ved å si at "Spanish Wikipedia --- has fully banned the use of LLMs, with no exceptions for refinement or translation".