Wil Wheaton vender tilbake med superkrefter i den nye Big Bang Theory-spinoffen

HQ

Neste måned har en ny The Big Bang Theory-spinoff premiere på HBO Max den 23. juli, med tittelen Stuart Fails To Save the Universe. I motsetning til Young Sheldon er dette en fullverdig spinoff med sci-fi-tema, der tegneseriebutikkeieren Stuart (spilt av Kevin Sussman) fikler med et av Leonard og Sheldons eksperimenter og ved et uhell setter multiverset i bevegelse.

Dette fører til en eventyrkomedie der Stuart og vennene hans havner i bisarre situasjoner og møter nye versjoner av seg selv. Nå har HBO Max sluppet en reklamevideo som viser hva som er i vente i løpet av året, som sammen med titler som Harry Potter, Lanterns og House of the Dragon: Season 3 også inneholder et utdrag fra Stuart Fails To Save the Universe.

Det er et veldig kort klipp, men nok til at vi får se en Big Bang Theory-legende komme tilbake, komplett med superkrefter. Vi snakker om Star Trek-skuespilleren Wil Wheaton, som i dag kanskje er mest kjent for å spille en merkelig versjon av seg selv i The Big Bang Theory.

Det finnes visstnok en del av multiverset der Wheaton har superkrefter, og det er dette vi skal få oppleve. Noe å se frem til, kanskje? Hopp 30 sekunder frem for å finne klippet.