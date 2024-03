Wild Bastards kommer også til konsoller senere i år.

Utvikleren Blue Manchu og utgiveren Modus Games har kunngjort at deres kommende roguelike skytespill Wild Bastards også lanseres på Nintendo Switch, PS5 og Xbox Series i 2024. Spillet ble først avslørt i desember 2023, men bare en PC-utgivelse ble bekreftet.

Spillet har den samme iøynefallende cel-shaded visuelle stilen som forgjengeren Void Bastards, men denne gangen er det med western-tema. Wild Bastards vil angivelig la spillerne bevege seg fra planet til planet for å rekruttere, administrere og skyte med et team på 13 lovløse som alle har sine egne våpen, spesialkrefter og ferdighetstrær.

Etter å ha fullført spillets roguelike-kampanje vil spillerne få tilgang til en utfordringsmodus som tilbyr en rekke utfordringssektorer med stadig høyere vanskelighetsgrad og mutatorer for å endre spillopplevelsen.

I vår anmeldelse av Void Bastards skrev vi "Tatt for hva det er, gjør Void Bastards mange ting bedre enn lignende spill gjør, og det er noe vi håper vil prege fremtidige spill. Likevel kan vi ikke fri oss fra følelsen av at overfloden det oppmuntrer til, har en pris; hvis man presser nyheten for hardt, går det i stykker."

Du kan se spillets konsollavsløringstrailer nedenfor.