Wild Blue Skies kommer med Star Fox-inspirert action i august

Det er litt ironisk at Balor Games annonserte en åndelig etterfølger til Star Fox 64 kalt Wild Blue Skies for et par måneder siden, noe som fikk ganske mye oppmerksomhet. Siden den gang har vi ikke hørt så mye mer om det - og i mai benyttet Nintendo anledningen til å annonsere en nyinnspilling av Star Fox som skal lanseres i juli.

Dette betyr at Wild Blue Skies ikke vil bli utgitt til et helt utsultet Star Fox-publikum, men på den annen side vil serien kanskje finne nye fans etter nyinnspillingen som er ivrige etter klassisk rail shooter-action i 90-tallsstil. Og nå vet vi når det kommer, for under mandagens The Mix Summer Game Showcase benyttet Balor Games anledningen til å slippe en ny trailer som avslører at lanseringsdatoen er 13. august.

Sjekk ut den actionfylte traileren nedenfor. Wild Blue Skies kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X - og vi krysser selvfølgelig fingrene for en Switch 2-utgivelse også.